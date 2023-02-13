На складах российских поставщиков образовался профицит бытовой техники из-за проблем с логистикой на фоне падения продаж на 30%

УрБК, Москва, 07.03.2023. На складах российских продавцов и поставщиков бытовой техники образовались излишки товаров. Причиной стали не только логистические проблемы прошлого года, но и падение потребительского спроса на 30%, сообщает «Коммерсантъ».
Всего продавцы выделяют несколько причин возникновения излишков товара: ажиотажный спрос на технику в начале прошлого года, проблемы с морскими перевозками из-за отказа компании Maersk в сотрудничестве, падение продаж к концу 2022 года. Из-за логистических сложностей партии товаров, заказанных летом, прибыли на склады только к концу прошлого года. Однако спрос к тому времени резко упал.
«Больше всего на складах продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что из-за санкций китайские партнеры откажутся с ними сотрудничать», — сообщает издание.
При этом эксперты отмечают, что снижения цен для ускоренных распродаж излишков бытовой техники не ожидается. Вероятнее, что поставщики уменьшат объемы текущих заказов у производителей. Кроме того, аналитики предсказывают в ближайшее время дальнейшее падение объемов продаж на 10-30%.
Ранее о проблеме с профицитом товара заявили поставщики ноутбуков. С прошлого года у них оказалось не реализовано более 1 млн устройств. В основном это тайваньские MSI, американские HP, китайские Xiaomi, Haier и отечественные F+, Prestigio.
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