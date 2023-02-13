На складах российских поставщиков образовался профицит бытовой техники из-за проблем с логистикой на фоне падения продаж на 30%

УрБК, Москва, 13.02.2023. У российских поставщиков электроники возник профицит ноутбуков — с прошлого года не ...

У российских поставщиков электроники скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков

УрБК, Москва, 07.11.2022. В России продажи ноутбуков в III квартале упали на 55% по сравнению с аналогичным периодом ...

Продажи ноутбуков в России с начала года упали на 32%

В январе спрос на бытовую технику в России вырос в пять раз

УрБК, Москва, 31.01.2022. Спрос на различную технику среди россиян в январе вырос в четыре-пять раз по некоторым ...