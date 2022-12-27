У российских поставщиков электроники скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков

УрБК, Москва, 13.02.2023. У российских поставщиков электроники возник профицит ноутбуков — с прошлого года не реализовано более 1 млн устройств. В основном это тайваньские MSI, американские HP, китайские Xiaomi, Haier и отечественные F+, Prestigio, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.
Если после февральских и мартовских праздников курс доллара США сохранится, то ноутбуки могут подешеветь на 10-15%.
Избыток устройств образовался из-за возникшего в начале 2022 года дефицита и высокого спроса. Это заставило дистрибьюторов запасаться ноутбуками. Но в IV квартале наладились цепочки поставок по параллельному импорту, в результате чего товары многих ушедших из России брендов вновь оказались на отечественном рынке.
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