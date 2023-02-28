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Брусника реставрирует усадьбу Злоказова в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Компания Брусника получила разрешение на реставрацию усадьбы Злоказова на улице Пролетарской, 3 в Екатеринбурге. Специалисты планируют вернуть постройке возрастом около 140 лет первоначальный облик, сообщается в официальном Telegram-канале девелопера.

Брусника реставрирует усадьбу Злоказова в Екатеринбурге
Фото из официального Telegram-канала Брусники

Планируется, что в здании будут восстановлены оригинальные входные группы, балконы, окна, рустованные лопатки и наличники с пилястрами, которые в конце XIX века придавали усадьбе эклектичный вид. Специалисты отмечают, что при реконструкции особое внимание будет также уделено интерьерам здания с уникальными лепнинами.

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