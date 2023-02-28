Брусника реставрирует усадьбу Злоказова в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Компания Брусника получила разрешение на реставрацию усадьбы Злоказова на улице Пролетарской, 3 в Екатеринбурге. Специалисты планируют вернуть постройке возрастом около 140 лет первоначальный облик, сообщается в официальном Telegram-канале девелопера.
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Компания Брусника получила две награды федеральной премии ТОП ЖК-2023. Застройщик стал ...07.02.2023 «Атомстройкомплекс» планирует завершить реставрацию внутренней отделки усадьбы Шумкова к началу марта
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» частично завершили отделочные работы в ...10.10.2022 Брусника получила разрешение на реставрацию особняка середины XIX века на улице Горького в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Девелоперская компания Брусника получила разрешение на реставрацию очередного объекта ...06.09.2022 Брусника получила разрешение на строительство трех домов в екатеринбургском районе Старая Сортировка
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Девелоперская компания Брусника получила разрешение на строительство трех домов в ...20.07.2022 В Екатеринбурге с 10 августа по 28 октября будет ограничено движение транспорта по улице Печерской
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В Екатеринбурге с 10 августа по 28 октября 2022 года перекроют движение транспорта по ...