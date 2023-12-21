В Екатеринбурге завершилась реставрация усадьбы Злоказова

Бруснике разрешили снести недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Застройщик Брусника получил разрешение на реставрацию двухэтажного флигеля на улице ...

Компания Брусника отреставрирует флигель на улице Горького в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Компания Брусника получила разрешение на реставрацию усадьбы Злоказова на улице ...

Брусника реставрирует усадьбу Злоказова в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» частично завершили отделочные работы в ...

«Атомстройкомплекс» планирует завершить реставрацию внутренней отделки усадьбы Шумкова к началу марта

Брусника получила разрешение на реставрацию особняка середины XIX века на улице Горького в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Девелоперская компания Брусника получила разрешение на реставрацию очередного объекта ...