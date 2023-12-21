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В Екатеринбурге завершилась реставрация усадьбы Злоказова

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. Брусника завершила реставрацию усадьбы Злоказова в Екатеринбурге, которая продолжалась почти четыре года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале девелопера.

В Екатеринбурге завершилась реставрация усадьбы Злоказова
Фото из Telegram-канала Брусники

Отметим, что каменную усадьбу для фабриканта Федора Злоказова на Пролетарской, 3, построили в 1880-1890-е годы. Позже под руководством архитектора Юлия Дютеля ее перестроили в духе эклектики.

Реставраторы смогли вернуть усадьбе первоначальный облик.

«Мы восстановили утраченные въездные ворота и деревянную веранду, входные группы с металлическими козырьками, балкон, филёнчатые двери, окна с двойной ниткой остекления и ажурные кованые ограждения, усилили перекрытия, заменили полы. Кроме того, увеличили полезную площадь здания, заглубив фундамент и превратив подвалы с кирпичными сводами в полноценный цокольный этаж», — говорится в сообщении.

Бруснике пришлось полностью пересобирать кровлю, протезировать парадную мраморную лестницу и по сохранившимся элементам воссоздавать гипсовый декор на фасаде и в интерьерах.

«Зайдя на объект впервые, мы увидели трещины в стенах и небо сквозь крышу. В удручающем состоянии находились водостоки, штукатурная отделка фасадов и лепной декор. Инженерные системы не функционировали, а внутренние пространства были изрезаны перегородками», — рассказали представители Брусники.

Отметим, что застройщик уже получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Следующим этапом станет адаптация усадьбы под новую функцию.
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