Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. По состоянию на 6 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 617 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 3 марта число безработных составляло 15 тыс. 717 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 100 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.