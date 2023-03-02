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Вчера, 15:44

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 717 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 2 марта число безработных составляло 15 тыс. 752 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 35 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.

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