Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. По состоянию на 2 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 752 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 1 марта число безработных составляло 15 тыс. 799 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 47 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
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