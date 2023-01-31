Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. По состоянию на 2 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 752 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 1 марта число безработных составляло 15 тыс. 799 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 47 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.