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Коммуникационная кампания к 90-летию ММК получила награду национальной премии «Серебряный лучник»

УрБК, Магнитогорск, 06.03.2023. Коммуникационная кампания к 90-летию Магнитогорского металлургического комбината получила диплом национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» в номинации «Корпоративные коммуникации».

Юбилей предприятия стал сквозной темой всех внешних и внутренних коммуникаций ММК в 2022 году, а сама кампания объединила коммуникации через собственные и сторонние каналы, мероприятия, в том числе для работников и жителей города, а также специальные проекты и брендинг, сообщает управление информации, общественных связей и рекламы металлургического комбината.

В 2022 году предприятие реализовало серию ярких проектов, начиная с «Корпоративных игр-2022» и заканчивая выпуском книг «Хроника огненных лет» и «Магнитка. Отражение. История в фотографиях».

90-летие ММК получило около 800 упоминаний в федеральных и региональных СМИ, а сам комбинат стал лидером среди крупнейших металлургических компаний страны по количеству сообщений. Видеоконкурс «Металлурги зажигают» стал самым представительным проектом в цифровой среде.

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