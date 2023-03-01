Школьные учреждения Академического района Екатеринбурга присоединились к проекту «Биатлон в школу»

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Шесть школ в Академическом районе Екатеринбурга присоединились к проекту «Биатлон в школу». Учебные уреждения получили 30 комплектов оборудования для учебного и тренировочного процесса на уроках физкультуры, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).



Школьники Академического района уже начали подготовку к предстоящим мартовским соревнованиям по биатлону регионального уровня, а осенью ребята отправятся отстаивать честь района и Свердловской области на турнире федерального масштаба. Поддержку в подготовке к состязаниям юным жителям традиционно окажет главный девелопер восьмого района столицы Урала — АО СЗ «РСГ-Академическое».



«Для детей Академического района биатлон — новый вид спорта. Однако в нашей стране эта спортивная дисциплина развивается уже много десятилетий. Для Среднего Урала с его климатом и снежными сезонами он подходит идеально. Мы рады, что биатлон пришелся по душе нашим школьникам, что они уже готовы отстаивать честь района на разного рода соревнованиях», — сказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.





Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»



Проект «Биатлон в школу — Биатлон в ГТО» реализует свердловское региональное отделение «Юность России» при поддержке министерства просвещения и министерства спорта. Так, по поручению Минспорта 13 сентября 2022 года было заключено соглашение по разработке отдельного модуля по биатлону для уроков физической культуры. Авторская программа «Биатлон в школу — Биатлон в ГТО» была передана Федеральному центру физвоспитания для экспертизы и включена в число видов спорта, рекомендованных для уроков физкультуры. С момента старта проекта на его реализацию направлено порядка 100 млн руб.



Добавим, что, кроме федерального проекта по биатлону, в Академическом районе реализуется программа «Самбо — в школу», где на бесплатных тренировках профессионалы-наставники готовят юных борцов к победам. В середине марта академчане отправятся за наградами в Сочи, где пройдет крупнейший межрегиональный турнир.