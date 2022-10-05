В Академическом районе Екатеринбурга в третий раз прошел турнир по самбо для уральских подростков

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в третий раз прошел турнир по самбо для подростков. В этом году на соревнования в школе № 19 собрались порядка 190 юных спортсменов возрасте от 12 до 13 лет из городов Свердловской области, а также представители Тюменской области и Югры.



Турнир посвящен памяти сотрудников органов государственной безопасности, погибших при исполнении служебного долга, и носит имя Анатолия Муранова, в честь которого также названа одна из улиц Академического района.







Председатель совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев отметил, что одной из причин проведения турнира именно в восьмом районе Екатеринбурга стало большое количество проживающих здесь детей.



«Почему турнир проходит в Академическом? Да потому что у нас детей много, и они очень талантливые. А помогать талантам развиваться — главная задача взрослых. Поэтому у нас появляются художественные школы, сейчас мы проектируем Дом технического творчества на 20 тыс. кв. м. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов нас поддержал в этих начинаниях. В конце года мы сдадим Дворец дзюдо, и будут строиться новые спортивные объекты», — сказал Виктор Киселев.







Председатель совета ветеранов УФСБ России по Свердловской области генерал-майор в отставке Владимир Крупкин также подчеркнул, что местом проведения турнира по самбо был выбран Академический район по причине того, что здесь живет много детей и молодежи.



«Во время визита президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева у нас родилась идея: почему бы нам не реализовать такой проект в Академическом? Здесь много молодежи, много школ, много детей. Получилось, на мой взгляд, неплохо», — считает Владимир Крупкин.



Учитель физкультуры школы № 19 Денис Бессарабов отметил, что благодаря этой инициативе за несколько лет удалось не только привить школьникам Академического района интерес к советскому виду борьбы, но и вывести соревнования на региональный уровень. При этом тренер полагает, что большую роль в популяризации самбо сыграло и учреждение турнира, и поддержка проекта со стороны ведущего девелопера района — АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».



«Сегодня благодаря поддержке застройщика и совета ветеранов спецслужбы, турнир собрал порядка 190 юных самбистов. Многие из ребят сегодня представляют наш район, Академический. Причем, это не первый их опыт — мы и раньше завоевывали победы в командных соревнованиях», — рассказал Денис Бессарабов.



По итогам прошедших соревнований победители получили награды, а в следующем году они будут защищать свои титулы на новой арене — во Дворце дзюдо. Виктор Киселев подчеркивает, что данный объект построен с учетом проведения различных видов единоборств на профессиональном уровне. В эксплуатацию спортивная площадка будет введена уже в начале 2023 года.



Фото предоставлены пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»