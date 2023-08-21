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Во Дворце дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга состоялся IV турнир по самбо для уральских подростков

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 24 декабря прошел турнир по самбо для подростков. В этом году он впервые проводился на новой площадке — во Дворце дзюдо, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Во Дворце дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга состоялся IV турнир по самбо для уральских подростков

Это уже четвертое первенство, которое при поддержке ветеранов ФСБ подразделения «Альфа» организуют основатели района — АО СЗ «РСГ-Академическое». Турнир посвящен памяти сотрудников органов государственной безопасности, погибших при исполнении служебного долга, и носит имя Анатолия Муранова, в честь которого также названа одна из улиц Академического района. В состязании по традиции приняли участие юноши и девушки не только из Свердловской области, но и соседних регионов.

Председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев рассказал, что теперь на новой площадке соревнования, начинавшиеся как школьный турнир, превратятся в состязания всероссийского уровня.

«Мы проектировали это здание тогда, когда традиция проведения турнира только закладывалась. Сейчас эта площадка открыта не только для детей Академического района, но и для ребят с других территорий. Уровень объекта получился колоссальный — здесь можно проводить любые соревнования, в том числе мирового уровня. И мы надеемся, что, когда сегодняшние подростки вырастут, они будут получать звания чемпионов мира именно во Дворце дзюдо», — сказал Виктор Киселев.

Во Дворце дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга состоялся IV турнир по самбо для уральских подростков

Стоит отметить, что благодаря новому зданию Дворца дзюдо соревнования будут расширять географию — это решение уже согласовано с президентом Всероссийской и Европейской Федерации самбо Сергеем Елисеевым.

«Мы безусловно выйдем на Россию. Само положение у нас утверждено президентом федерации самбо России и Европы Сергеем Елисеевым. Он был у нас в Академическом в 2017 году. И это не просто случайность, а закономерное развитие программы, одно из направлений воспитания наших ребятишек», — рассказал председатель совета ветеранов ФСБ УрФО Владимир Крупкин.

Он также добавил, что, помимо спортивной составляющей, турнир помогает воспитывать у подрастающего поколения патриотизм.

Во Дворце дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга состоялся IV турнир по самбо для уральских подростков

Организатор соревнований и тренер Денис Бессарабов рассказал, что в этом году на турнире произошло два важных нововведения.

«В этом году на соревнования допущены ребята младше по возрасту, чем в предыдущие периоды. Также, в этот раз в качестве судей у нас пробуют силы участники прошлых турниров. Они учатся судить состязания. Кроме того, все участники помогают друг другу, делятся опытом», — поделился Денис Бессарабов.

Отметим, что данный турнир станет последними в 2023 году — уже 11 января следующего года спортсмены поедут на всероссийские соревнования в Курган. Тренировки у юных спортсменов начнутся со 2 января.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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