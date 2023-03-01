Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 14 коп.

УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2023 года. Курс долл. США снизился на 1,37 коп., до 75,45 руб., евро — на 14,28 коп., до 80,04 руб.