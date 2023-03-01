Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 14 коп.

УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2023 года. Курс долл. США снизился на 1,37 коп., до 75,45 руб., евро — на 14,28 коп., до 80,04 руб.
УрБК, Москва, 01.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 марта 2023 года. Курс долл. ...22.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 18 коп.
УрБК, Москва, 22.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 февраля 2023 года. Курс долл. ...20.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 18 коп.
УрБК, Москва, 20.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2023 года. Курс долл. ...12.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 58 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2023 года. Курс долл. ...11.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2023 года. Курс долл. ...