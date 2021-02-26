В Свердловской области за 2022 год было взыскано более 8 млрд рублей долгов за коммунальные услуги и капитальный ремонт

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В 2022 году на Среднем Урале районные и городские суды, а также мировые судьи взыскали более 8 млрд 228 млн руб. долгов за коммунальные услуги. Задолженности у жителей региона накопились за жилую площадь, тепло и электроэнергию, коммунальные платежи, включая плату за капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
При этом специалисты отмечают, что суммы взыскания имеют тенденцию к уменьшению. Так, в 2021 году судами области были удовлетворены исковые требования о взыскании задолженности по коммунальным платежам на сумму более 9,5 млрд руб.
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