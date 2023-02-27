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Вчера, 17:44

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на 0,4%, за месяц — на 3,7%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 570 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья удерживается на уровне четырех месяцев.

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