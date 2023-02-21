Больницам Свердловской области передали 31 автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Больницам Свердловской области передали 31 автомобиль «Лада Гранта». Новый транспорт будет направлен в 12 медучреждений. Машины приобретены в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает департамент информационной политики региона.



Отметим, что это вторая партия автомобилей, переданная медучреждениям в текущем году. Всего за 2023 год для них приобретут 129 машин. Транспорт предназначен для доставки пациентов в медицинские организации, медиков — к пациентам, а также для перевозки биологических материалов и доставки лекарств.



Помимо этого, замгубернатора Павел Креков принял участие в открытии кабинета компьютерной томографии (КТ) в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн. В учреждении оборудовали 64-срезовый диагностический комплекс.



«В текущем году планируется приобрести для больниц Свердловской области не менее десяти современных аппаратов КТ, а в перспективе такое оборудование должно быть в каждом медучреждении, чтобы обеспечить доступность высокоточной диагностики для всех без исключения уральцев», — отметил П. Креков.



Оборудование стоимостью 45 млн руб. позволяет делать более тонкие срезы и точнее находить изменения в различных структурах организма. Вдобавок улучшенная программа исследования сосудов автоматически рассчитывает многие параметры. Это дает возможность сэкономить время и исключить человеческий фактор.



«Томограф будет использоваться для диагностики острых заболеваний головного мозга, заболеваний органов грудной клетки и брюшной полости, сложных переломов и различных образований костных структур, а также при обследовании пациентов с черепно-мозговыми травмами», — рассказал начальник госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.