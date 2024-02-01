Власти Свердловской области передали больницам региона 128 автомобилей

Свердловские города получили более 50 единиц нового транспорта в рамках нацпроектов ...03.03.2023 Больницам Свердловской области передали 31 автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Больницам Свердловской области передали 31 автомобиль «Лада Гранта». Новый транспорт ...21.02.2023 Больницам Свердловской области направили 32 автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал больницам 32 автомобиля «Лада ...01.11.2022 Свердловским медучреждениям передали 28 машин скорой помощи
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В Свердловской области 23 медицинским организациям выдали 28 автомобилей скорой помощи ...12.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал передачу 44 новых автомобилей больницам
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. Сегодня, 12 июля, 19 больниц Свердловской области получат 44 новых автомобиля LADA ...