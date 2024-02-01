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Вчера, 17:42

Власти Свердловской области передали больницам региона 128 автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Власти Свердловской области передали больницам региона 128 автомобилей. Заместитель губернатора Среднего Урала Павел Креков передал ключи представителям 44-х учреждений здравоохранения. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Закупка транспорта обошлась в 181,4 млн руб. Автомобили были приобретены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Среди машин 52 УАЗа, 44 «Лады Гранта» и 32 «Лады Нивы». Они предназначены для больниц Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Каменска-Уральского и других населенных пунктов во всех муниципальных округах области.

«Мы очень серьезно занимаемся укреплением материальной базы наших учреждений. Новые автомобили в амбулаторной службе больниц помогут охватить диспансеризацией наибольшее число уральцев, в первую очередь, тех, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы и онкопатологии, качественно организовать диспансерное сопровождение. Все это положительно скажется на результатах нашей с вами работы», — отметил Павел Креков.

Заместитель главы регионального Минздрава Светлана Филиппова отметила, что за период с 2021 года по 2024 год свердловским больницам было передано 610 автомобилей на общую сумму 625 млн руб.
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