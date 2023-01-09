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Вчера, 14:21

Больницам Свердловской области направили 32 автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал больницам 32 автомобиля «Лада Гранта». Машины приобретены в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Это первая партия транспорта, поступившего в 2023 году. Автомобили направят в десять муниципалитетов, ключи от них вручил региональный министр здравоохранения Андрей Карлов, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Обновлять автопарк поликлинического звена не менее важно, чем пополнять спецавтотранспортом службу 03, ведь от этого зависит скорость и качество оказания медицинской помощи, особенно в отдаленных территориях. В этом году регионом запланировано приобретение 129 единиц легкового автотранспорта», — рассказал А. Карлов.

Десять машин амбулаторной службы передано Ирбитской центральной городской больнице. Медучреждениям Алапаевска и Алапаевского района — девять. Также транспорт получили городская больница ЗАТО Свободный, Каменская центральная районная больница, медучреждения Камышлова, Краснотурьинска, Талицы, Тугулыма, Туринска, Верхотурского района.

Уточним, что региональная программа обновления первичного звена здравоохранения утверждена Е. Куйвашевым для реализации важнейших задач национального проекта «Здравоохранение». Поддержка направлена на обеспечение доступности и качества медицинской помощи, обновление материально-технической базы и снижение дефицита кадров.

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