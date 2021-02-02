Большая часть свердловских предприятий надеется на стабильное развитие в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Большая часть предприятий Свердловской области (46,7%) надеется на стабильное развитие и планирует увеличение численности работников в 2023 году. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 2,4%. Об этом говорится в отчете о результатах исследования мнений руководителей предприятий — членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) за 2022 год.
При этом 45,7% свердловских предприятий хотели бы сохранить текущее экономическое состояние и численность работников в 2023 году. Этот показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 1,7%.
В свою очередь, прогнозирует падение доходов и сокращение рабочих мест на предприятиях в этом году 4,3% респондентов, что на 3,3% больше показателя предыдущего года.
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