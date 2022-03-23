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Более 50% предприятий Свердловской области заявили о стабильной работе в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Более половины предприятий Свердловской области (55,4%) сообщили о стабильной и устойчивой работе в 2022 году. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 8%, говорится в отчете о результатах исследования мнений руководителей предприятий — членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) за 2022 год.

В свою очередь, об улучшении ситуации, положительной динамике и развитии на предприятии заявило 23,9% опрошенных. За год число таких ответов снизилось на 10,1% (в 2021 году — 34%).

При этом о стабильно тяжелой ситуации и отсутствии изменений по сравнению с прошлым годом сообщило 8,7% опрошенных, что на 4,7% меньше показателя 2021 года.

Об ухудшении экономической ситуации на предприятии заявило 12% участников опроса. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 6,8%.

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