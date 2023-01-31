Жители Екатеринбурга выбрали лучшую елку для новогоднего городка на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Жители Екатеринбурга в опросе, проходившем на платформе «Активный Екатеринбург», выбрали лучший вариант елки для новогоднего городка. По мнению 62% горожан, самым подходящим деревом, которое устанавливают на площади 1905 года, станет искусственная ель, имитирующая живую, сообщает пресс-служба горадминистрации.
На втором месте оказался вариант с искусственной конусовидной елью, набравший 19% голосов. Еще 17% участников опроса предпочли бы снова увидеть на главной площади города живое дерево.
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