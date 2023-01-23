Жители Екатеринбурга выберут, как будет выглядеть новогодняя ель на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Власти Екатеринбурга начали проводить опрос на платформе «Активный Екатеринбург», где горожане смогут выбрать, какую ель они хотят увидеть на площади 1905 года в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Местным жителям будет предложено три варианта на выбор: искусственная ель в виде конуса, живое дерево или искусственное растение, похожее на настоящее. Также можно будет предложить свое решение, перейдя в раздел «другое».



Ответы принимаются с 12.00 31 января до 12.00 28 февраля 2023 года на платформе «Активный Екатеринбург».



Мнение горожан будет учтено при декорировании площади 1905 года в честь Нового года 2024.