Свердловская область перешла на ежегодную индексацию тарифов за капитальный ремонт

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. В Свердловской области увеличили взносы за капитальный ремонт домов в 2023 году. Об ...

В Свердловской области увеличили взносы на капитальный ремонт

В Екатеринбурге в 2022 году проведут капитальный ремонт 179 многоквартирных домов

УрБК, Москва, 30.12.2015. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий льготы при оплате взносов на ...

В России установлены льготы при оплате взносов на капремонт

Единая ставка на капремонт в Свердловской области будет установлена на уровне 6,1 руб. за кв. м.

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2013. Правительство Свердловской области с 2014 года установит единую ставку на капитальный ...