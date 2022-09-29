Свердловская область перешла на ежегодную индексацию тарифов за капитальный ремонт

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. В Свердловской области индексация платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах будет выполняться каждый год. Соответствующие поправки в закон утвердил губернатор Евгений Куйвашев.
Правительство региона будет утверждать новую ставку до 1 октября. До этого тариф устанавливался на три года, и в этот период его нельзя было увеличивать более чем на 4% в год.
В документе уточняется, что оценочная стоимость капитального ремонта будет определяться на основании методических рекомендаций, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, занимающимся выработкой и реализацией государственной политики, а также нормативно-правовым регулированием сферы ЖКХ.
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