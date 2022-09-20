УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. В Свердловской области индексация платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах ...

Свердловская область перешла на ежегодную индексацию тарифов за капитальный ремонт

В Екатеринбурге в 2022 году проведут капитальный ремонт 179 многоквартирных домов

УрБК, Москва, 30.12.2015. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий льготы при оплате взносов на ...

В России установлены льготы при оплате взносов на капремонт

Единая ставка на капремонт в Свердловской области будет установлена на уровне 6,1 руб. за кв. м.

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2013. Правительство Свердловской области с 2014 года установит единую ставку на капитальный ...