Официальный курс доллара США снизился на 53 коп., евро — на 10 коп.

УрБК, Москва, 01.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 марта 2023 года. Курс долл. США снизился на 53,91 коп., до 74,89 руб., евро — на 10,96 коп., до 79,51 руб.