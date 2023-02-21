Официальный курс доллара США снизился на 53 коп., евро — на 10 коп.

УрБК, Москва, 01.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 марта 2023 года. Курс долл. США снизился на 53,91 коп., до 74,89 руб., евро — на 10,96 коп., до 79,51 руб.
УрБК, Москва, 21.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2023 года. Курс долл. ...10.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 10.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 февраля 2023 года. Курс долл. ...20.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 20.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2023 года. Курс долл. ...20.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 18 коп.
УрБК, Москва, 20.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2023 года. Курс долл. ...10.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2023 года. Курс долл. ...