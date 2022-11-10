В Тугулыме на площади 200 квадратных метров горит лыжная база

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. В Тугулыме утром 1 марта загорелось административное здание лыжной базы «Дружба». Огонь охватил площадь 200 кв. м., сообщается в Telegram-канале МЧС России. Фото предоставлено МЧС России Пожар удалось локализовать. Тушением занимаются 11 спасателей с применением четырех единиц спецтехники.

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