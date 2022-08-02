За 2022 год жители Свердловской области заплатили более 83 млн рублей административных штрафов

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. За 2022 год на Среднем Урале к административной ответственности было привлечено 17 тыс. 557 граждан. Из них 14 тыс. 659 человек были приговорены к штрафам на общую сумму 83 млн 569 тыс. 895 руб., сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Около 10 тыс. правонарушений касаются сферы охраны общественного порядка. Еще 3 тыс. 117 дел связаны с нарушением правил пребывания и работы иностранных граждан. Из них в 2 тыс. 089 случаях было решено выдворить из страны нарушителей.
За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции привлечено к административной ответственности 2 тыс. 330 лиц. Также за грубые нарушения ПДД, повлекшие причинение вреда здоровью, и за оставление места ДТП было привлечено около 600 человек.
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