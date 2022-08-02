За 2022 год жители Свердловской области заплатили более 83 млн рублей административных штрафов

Полиция Екатеринбурга в ходе рейда привлекла к ответственности 43 нарушителей миграционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области усилили контроль за автомобилями с ...

В Свердловской области к административной ответственности привлечено около 4,5 тыс. водителей автомашин с иностранными госномерами

УрБК, Москва, 26.05.2017. В I квартале 2017 года за нарушение антитабачного законодательства были оштрафованы 212 ...

За I квартал в РФ за нарушение антитабачного законодательства было оштрафовано 212 юрлиц

УрБК, Москва, 05.09.2014. В январе-июле 2014 года к административной ответственности привлекли более 5 тыс. ...

ГУВД по Свердловской области: Несмотря на резкое сокращение предложений на рынке труда, в 2009 году число привлеченных к ответственности за нарушение режима пребывания иностранных граждан возросло

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2009. Несмотря на резкое сокращение предложений на рынке труда Свердловской области, в 2009 ...