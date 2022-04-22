Компания Брусника получила федеральную премию ТОП ЖК-2023 в двух номинациях

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Компания Брусника получила две награды федеральной премии ТОП ЖК-2023. Застройщик стал победителем в номинациях «Лучшая новостройка России» и «Лучший проект редевелопмента жилой застройки», сообщается в Telegram-канале организации.



«Квартал «На Некрасова» в Екатеринбурге признан лучшей новостройкой России, а квартал урбан-вилл «На Никитина» в Новосибирске — лучшим проектом редевелопмента жилой застройки», — говорится в сообщении.



Конкурс ТОП ЖК проходит в России уже в четвертый раз. В этом году в нем приняли участие 674 компании, представив 1 тыс. проектов. Их оценивали более 400 независимых экспертов, рекомендованных некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков.