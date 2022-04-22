УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:34

Компания Брусника получила федеральную премию ТОП ЖК-2023 в двух номинациях

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Компания Брусника получила две награды федеральной премии ТОП ЖК-2023. Застройщик стал победителем в номинациях «Лучшая новостройка России» и «Лучший проект редевелопмента жилой застройки», сообщается в Telegram-канале организации.

«Квартал «На Некрасова» в Екатеринбурге признан лучшей новостройкой России, а квартал урбан-вилл «На Никитина» в Новосибирске — лучшим проектом редевелопмента жилой застройки», — говорится в сообщении.

Конкурс ТОП ЖК проходит в России уже в четвертый раз. В этом году в нем приняли участие 674 компании, представив 1 тыс. проектов. Их оценивали более 400 независимых экспертов, рекомендованных некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.04.2022 Застройщик Брусника получил три награды премии CX World Awards

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Застройщик Брусника получил три награды премии CX World Awards — крупнейшего в России ...

11.08.2020 Ставка на качественное жилье

Брусника возглавила интегральный рейтинг российских девелоперов по качеству проектов ...

21.05.2020 Брусника вошла в тройку лидеров конкурса новостроек

Компания стала лауреатом в одиннадцати номинациях по городам присутствия ...

15.10.2019 Компания Брусника возглавила рейтинг девелоперских проектов в трех российских регионах

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Компания Брусника возглавила рейтинг девелоперских проектов сразу в трех российских ...

07.11.2011 Леди Гага стала триумфатором премии MTV EMA

Певица Леди Гага получила 4 «шарика» MTV EMА. Сообщает РИА Новости. Как и в 2010 году, Леди Гага получила приз как ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях
Архив новостей
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18