Сегодня, 12:49

Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Жилой квартал «Дискавери резиденс», построенный «Атомстройкомплексом», войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга, собранный организаторами форума недвижимости «Движение». Они анонсировали выпуск урбан-бука — сборника кейсов по благоустройству общественных пространств на территории жилых домов. В него войдут лучшие жилые кварталы уральской столицы, которые девелоперы из разных городов России посетили в рамках урбан-туров, сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

Три десятка иногородних коллег посетили ЖК «Дискавери резиденс» в августе этого года. Организаторы урбан-тура выбрали для посещения данный жилой комплекс, чтобы показать, как на Урале работают с благоустройством придомовой территории: двор не заполняет пустоты между домами, а формирует образ жизни. В этом проекте реализована концепция «город-сад». Она подразумевает создание закрытого и многофункционального пространства с ландшафтным озеленением на стилобатной части комплекса.

«Мы руководствовались принципом: функциональность и повседневный комфорт важнее новаторства ради новаторства. К красоте здания или лобби привыкают, а вот функциональные неудобства остаются неудобными всегда. Поэтому нашей целью было сделать повседневную жизнь максимально удобной и логичной», — рассказал директор проектной мастерской ИКП «Атом» Андрей Шушлебин.

Участники тура также оценили высокий уровень защищенности и цифровизации проекта: многоуровневую систему безопасности с видеонаблюдением во дворах, лифтах и паркинге, системы защиты от протечек, мобильное приложение для управлением «умным домом». Составленный по итогам образовательной программы сборник получат все участники урбан-тура.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
