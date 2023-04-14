Брусника высадила во дворе квартала «На Некрасова» в Екатеринбурге саженцы липовых деревьев

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Во дворе одного из домов квартала «На Некрасова» в Екатеринбурге появились саженцы лип. Деревья, подстриженные в форме куба, высадили специалисты компании Брусника.



Кубовидную форму кронам лип придают еще в питомнике, что позволяет высаживать в грунт деревья, которые выглядят одинаково.





Фото предоставлено пресс-службой Брусники



«Особенную «стрижку» начинают делать еще саженцам. Когда растение становится постарше, для проведения бьюти-процедур используют переносные шаблоны. Они могут быть выполнены из металла или дерева. Конструкцию накладывают на крону и обрезают последнюю как по трафарету. В результате форма и размеры у всех лип получаются одинаковыми», — говорится в сообщении официального Telegram-канала девелопера.



Специалисты Брусники отмечают, что «На Некрасова» — первый проект, где появились такие растения. В дальнейшем опыт может быть применен в новосибирском квартале «На Декабристов». Концепции благоустройства в них во многом схожи: дворы напоминают сады в классическом стиле с ровными дорожками, вдоль которых симметрично высажены деревья и кустарники.