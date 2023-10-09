УБРиР выступил генеральным партнером бьюти-форума «Искренний бизнес»

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил генеральным партнером форума «Искренний бизнес». Мероприятие прошло в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» и объединило десятки бизнесменов из бьюти-отрасли, сообщает пресс-служба банка.



Для руководителей предприятий из сферы красоты и здоровья были организованы лекции и дискуссии о ведении бизнеса, мастер-классы и практикумы. Участники также обменялись опытом и познакомились с новыми потенциальными партнерами.



Специалисты УБРиР, в свою очередь, представили участникам банковские инструменты как для начинающего, так и для большого бьюти-бизнеса.



«Мы предлагаем широкий спектр продуктов и услуг компаниям из бьюти-сферы. Продуктовая линейка УБРиР включает выгодные тарифы на РКО, кредиты на развитие бизнеса, инвестиционные продукты и другие решения. Клиенты банка могут проводить электронные платежи, отслеживать транзакции и оперативно получать важные финансовые отчеты. Сотрудничество с компаниями из бьюти-сферы позволяет УБРиР развиваться и расширять клиентскую базу, а потому мы стремимся стать надежным партнером для предпринимателей в этой отрасли», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.



Стоит добавить, что бьюти-сфера сегодня — одно из самых перспективных направлений бизнеса. Как результат — увеличивается число компаний, работающих в этой отрасли. По данным УБРиР, только 23% клиентов трудятся в бьюти-сфере свыше 10 лет. Еще 86% предприятий начали ведение бизнеса не более полугода назад.