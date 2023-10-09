УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:24

УБРиР выступил генеральным партнером бьюти-форума «Искренний бизнес»

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил генеральным партнером форума «Искренний бизнес». Мероприятие прошло в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» и объединило десятки бизнесменов из бьюти-отрасли, сообщает пресс-служба банка.

Для руководителей предприятий из сферы красоты и здоровья были организованы лекции и дискуссии о ведении бизнеса, мастер-классы и практикумы. Участники также обменялись опытом и познакомились с новыми потенциальными партнерами.

Специалисты УБРиР, в свою очередь, представили участникам банковские инструменты как для начинающего, так и для большого бьюти-бизнеса.

«Мы предлагаем широкий спектр продуктов и услуг компаниям из бьюти-сферы. Продуктовая линейка УБРиР включает выгодные тарифы на РКО, кредиты на развитие бизнеса, инвестиционные продукты и другие решения. Клиенты банка могут проводить электронные платежи, отслеживать транзакции и оперативно получать важные финансовые отчеты. Сотрудничество с компаниями из бьюти-сферы позволяет УБРиР развиваться и расширять клиентскую базу, а потому мы стремимся стать надежным партнером для предпринимателей в этой отрасли», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Стоит добавить, что бьюти-сфера сегодня — одно из самых перспективных направлений бизнеса. Как результат — увеличивается число компаний, работающих в этой отрасли. По данным УБРиР, только 23% клиентов трудятся в бьюти-сфере свыше 10 лет. Еще 86% предприятий начали ведение бизнеса не более полугода назад.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.10.2023 Специалисты УБРиР презентовали продукты банка на XV Уральском форуме недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) представили продукты и ...

03.10.2023 УБРиР запустил новый кешбэк в преддверии перехода автомобилистов на зимние шины

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 1 октября новый кешбэк, ...

08.04.2022 УБРиР запустил для предпринимателей сервис «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность»

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей сервис ...

01.09.2015 УБРиР в сентябре 2015 года проведет ряд бесплатных семинаров для бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в сентябре 2015 года проведет три ...

19.11.2014 ОАО «УБРиР» начало предоставлять услуги прямого интернет-эквайринга

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2014. Уральский банк реконструкции и развития начал предоставлять для бизнеса услуги прямого ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (233)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18