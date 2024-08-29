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В Екатеринбурге представители HR и рекламной индустрии обсудили вопросы сотрудничества для достижения общих целей

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге 10 сентября в креативном кластере «Домна» прошла пресс-встреча, посвященная началу Национальной недели HR и рекламы. Мероприятие собрало представителей HR-сообщества и креативных индустрий, которые рассмотрели ключевые аспекты взаимодействия этих двух сфер на предстоящей неделе.

Участники обсудили вопросы сотрудничества для достижения общих целей и отметили, что взаимодействие между этими направлениями становится все более актуальным в условиях современных вызовов.

В Екатеринбурге представители HR и рекламной индустрии обсудили вопросы сотрудничества для достижения общих целей
Фотограф: Павел Ребрук

Глава оргкомитета Национального рекламного форума Регионы (НРФ Регионы) и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков подробно рассказал о структуре мероприятия. Он подчеркнул, что цель взаимодействия HR и рекламщиков заключается в создании синергии между этими двумя важными направлениями. Смоляков отметил, что объединение двух центральных событий — HR Forum Big Fish и НРФ Регионы — позволит участникам обменяться опытом, узнать о новых трендах и создать эффективные инструменты для работы в современных условиях. Это сотрудничество поможет не только улучшить коммуникацию между HR-специалистами, рекламщиками и маркетологами, но и повысить общий уровень креативности в данных областях.

Генеральный продюсер Национальной недели HR и рекламы Алексей Гроховский подчеркнул, что Екатеринбург стал настоящей столицей регионов и важным центром для обсуждения актуальных вопросов в области HR и рекламы. Он также сообщил, что в рамках мероприятия ожидается более 150 спикеров, которые выступят на 24 сессиях. Прогнозируется, что событие соберет более 1,5 тыс. участников, что сделает его одним из крупнейших в регионе.

Программный директор HR FORUM BIG FISH и CEO экспертной группы «Имбирь» Анна Афонина поделилась подробностями о предстоящем MarHR-хакатоне — трехдневном карьерном соревновании для студентов и молодых специалистов из области маркетинга и HR.

«MarHR-хакатон — это не только возможность для студентов получить практический опыт, но и шанс наладить контакты с потенциальными работодателями», — отметила Анна Афонина.

По итогам хакатона участники получат ценные призы, а главное — возможность пройти стажировку в одной из крупных компаний Екатеринбурга. Анна Афонина также рассказала о предстоящем стриме со спикерами и блогерами, посвященном темам HR и маркетинга, и об экскурсиях для участников Недели, которые включают посещение градообразующих компаний, сильных HR-структур и известных брендов Урала, где участники смогут побывать в офисах и познакомиться с командами.

Исполнительный продюсер рейтинга ТОП-50HR и CEO тренинговой компании COME*UNITY Юлия Набиева акцентировала внимание на фактуре Национальной недели HR и рекламы, которая включает в себя не только лекции и панельные дискуссии, но и интерактивные сессии, мастер-классы и нетворкинг. Это позволит участникам получить новые знания и завести полезные знакомства, что особенно важно в современных условиях.

Национальная неделя HR и рекламы будет проходить с 16 по 20 сентября 2024 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Деловые мероприятия, включая HR Forum Big Fish и Национальный Рекламный Форум Регионы, соберут более 4 тыс. участников. Программа форума включает панельные дискуссии, мастер-классы и нетворкинг-сессии, а также подведение итогов рейтинга «ТОП-50 HR» и награждение участников «Первого регионального фестиваля рекламы». Регистрация на мероприятие открыта до 15 и 28 августа.
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