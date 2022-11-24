Пожилая жительница Верхней Пышмы перевела злоумышленникам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» поступило заявление от местной жительницы 1949 года рождения о том, что ее средствами обманом завладели аферисты. Размер ущерба превысил 2 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что пожилая женщина наткнулась на рекламу заработка в социальной сети. Она прошла по указанной ссылке, оставила свой номер телефона, после чего ей позвонил мужчина. Он рассказал, что, для того чтобы заработать, ей нужно установить «Скайп».



Затем потерпевшая по рекомендации «работодателя» зашла на сайт и создала счет, на который якобы должны были приходить деньги. Затем пенсионерка в течение пяти дней переводила свои деньги на разные карты неизвестных. Спустя время она поняла, что стала жертвой злоумышленников.