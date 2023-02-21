Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 18 коп.

УрБК, Москва, 22.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 февраля 2023 года. Курс долл. США снизился на 15,09 коп., до 74,70 руб., евро — на 18,72 коп., до 79,57 руб.

