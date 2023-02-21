Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 18 коп.

УрБК, Москва, 22.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 февраля 2023 года. Курс долл. США снизился на 15,09 коп., до 74,70 руб., евро — на 18,72 коп., до 79,57 руб.
УрБК, Москва, 21.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2023 года. Курс долл. ...10.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 10.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 февраля 2023 года. Курс долл. ...08.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро снизился на 13 коп.
УрБК, Москва, 08.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля 2023 года. Курс долл. ...03.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро снизился на 22 коп.
УрБК, Москва, 03.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2023 года. Курс долл. ...02.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 7 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2023 года. Курс долл. ...