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Вчера, 16:05

В мобильном приложении УБРиР стал доступен обмен валюты

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В мобильном приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стал доступен обмен валюты. Раньше такая возможность была только в офисе после открытия валютного счета, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Новый функционал есть у смартфонов на операционной системе Android. Блок «Курс валют» находится на главном экране мобильного банка.

«Считаем, что у новой опции большие перспективы. Мы видим, что клиенты активно пользуются функцией в обновленном приложении», — отметил управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.

В функционале мобильного банка УБРиР представлен обмен на евро и доллары США. В будущем банк расширит список валют.

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