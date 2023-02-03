В мобильном приложении УБРиР стал доступен обмен валюты

В УБРиР за 2022 год на 50% увеличилось число пользователей мобильного банка

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отмечают, что с начала года ...

Количество пользователей мобильного банка УБРиР с начала года выросло на 23%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В январе-октябре клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) произвели в ...

В УБРиР в три раза выросло число операций по Системе быстрых платежей

В УБРиР с начала 2022 года почти на четверть выросло число пользователей онлайн-сервисов

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) с начала 2022 года на 24% выросло ...