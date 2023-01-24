На ЕВРАЗ НТМК начали применять цифровую систему DPM

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. На шлаковом дворе № 3 конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК реализован проект цифровой модели управления эффективностью процесса (DPM). Система призвана повысить производительность участка за счет визуализации оперативных данных. Ожидается, что общий экономический эффект от внедрения проекта составит более 12 млн руб. ежегодно.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Как сообщили в пресс-службе регионального центра корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в цехе ведется переработка шлака для подготовки его ко вторичному использованию в производстве и при изготовлении железофлюса (добавки для выплавки чугуна). Новая система консолидирует данные по видам, объемам отгруженного шлака, охране труда, промышленной безопасности, простоям. Информация выводится на экран компьютера. На графике в режиме реального времени отображаются показатели выполнения плана четырех бригад.
«Цифровая модель позволяет сотрудникам оперативно анализировать информацию о причинах и времени простоев, следить за своими результатами, что положительно сказывается на работе всего участка. До появления цифрового продукта шлаковый двор № 3 отгружал потребителям около 5 тыс. т шлака в месяц. Сегодня производительность участка увеличилась до 6 тыс. т», — отметил директор по развитию бизнес-системы ЕВРАЗа дивизиона «Урал» Артем Щекуров.
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