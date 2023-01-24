УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:01

На ЕВРАЗ НТМК начали применять цифровую систему DPM

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. На шлаковом дворе № 3 конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК реализован проект цифровой модели управления эффективностью процесса (DPM). Система призвана повысить производительность участка за счет визуализации оперативных данных. Ожидается, что общий экономический эффект от внедрения проекта составит более 12 млн руб. ежегодно.

На ЕВРАЗ НТМК начали применять цифровую систему DPM
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Как сообщили в пресс-службе регионального центра корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в цехе ведется переработка шлака для подготовки его ко вторичному использованию в производстве и при изготовлении железофлюса (добавки для выплавки чугуна). Новая система консолидирует данные по видам, объемам отгруженного шлака, охране труда, промышленной безопасности, простоям. Информация выводится на экран компьютера. На графике в режиме реального времени отображаются показатели выполнения плана четырех бригад.

«Цифровая модель позволяет сотрудникам оперативно анализировать информацию о причинах и времени простоев, следить за своими результатами, что положительно сказывается на работе всего участка. До появления цифрового продукта шлаковый двор № 3 отгружал потребителям около 5 тыс. т шлака в месяц. Сегодня производительность участка увеличилась до 6 тыс. т», — отметил директор по развитию бизнес-системы ЕВРАЗа дивизиона «Урал» Артем Щекуров.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.01.2023 ЕВРАЗ НТМК направил 110 млн рублей на покупку станков для нового участка по приемке и обработке колесных центров

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК введен в работу новый участок по приемке и обработке ...

31.08.2022 ЕВРАЗ сэкономил почти 90 млн рублей после внедрения цифрового подсказчика в рельсобалочном цехе НТМК

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. ЕВРАЗ сэкономил почти 90 млн руб. после внедрения цифрового подсказчика в ...

03.06.2020 ЕВРАЗ ЗСМК реализует пилотный проект видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2020. В среднесортном цехе ЕВРАЗ ЗСМК внедрили систему автоматического обнаружения человека в ...

27.05.2016 ЕВРАЗ модернизирует оборудование НТМК

На предприятии продолжается процесс обновления материально-технической базы ...

20.05.2016 ЕВРАЗ НТМК завершил строительство участка помола ванадиевого шлака

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2016. ЕВРАЗ НТМК завершил реализацию проекта строительства участка помола ванадиевого шлака. ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных27.01.2023Компания «Листопад» из Тавды оштрафована на 500 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры
Архив новостей
Февраль 2023 (540)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18