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Вчера, 10:43

Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Свердловская Региональная энергетическая комиссия (РЭК) выявила случаи завышения предельных индексов платы за жилищно-коммунальные услуги в некоторых муниципалитетах региона. Нарушения были обнаружены по итогам мониторинга начислений в январе текущего года.

«В отдельных муниципальных образованиях мониторинг выявил признаки превышения установленных Указом губернатора Свердловской области от 28.11.2022 № 603-УГ значений предельных индексов», — говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

Количество и наименование муниципалитетов, где были выявлены превышения, при этом не сообщается. Информация о результатах проверки будет направлена в Госжилстройнадзор.

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