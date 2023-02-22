УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:24

РЭК Свердловской области обнаружила превышения предельных индексов оплаты за ЖКХ в некоторых муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области обнаружила признаки превышения предельных индексов оплаты за ЖКХ в некоторых муниципалитетах. Нарушения были обнаружены по итогам мониторинга начислений в феврале текущего года. Об этом сообщается в соответствующем документе, опубликованном на портале правовой информации.

«В целях проверки информация о предполагаемых случаях превышения предельных индексов направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль», — говорится в публикации.

По итогам проверки показателей за январь также обнаружились нарушения.

Уточним, что предельные индексы были установлены указом губернатора от 28 ноября 2022 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.02.2023 Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Свердловская Региональная энергетическая комиссия (РЭК) выявила случаи завышения ...

21.11.2017 В 2018 году тарифы на ЖКХ в Свердловской области вырастут на 7%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Коммунальные услуги в 2018 году в Свердловской области станут дороже на 7%. ...

22.06.2012 С 1 июля 2012 года цена на газ для потребителей Тюменской области увеличится на 14,5%

УрБК, Тюмень, 22.06.2012. Розничная цена на газ для потребителей в Тюменской области с 1 июля 2012 года составит 3 ...

12.04.2010 В Челябинской области выявлено 296 случаев превышения предельных розничных цен на лекарственные препараты

УрБК, Челябинск, 12.04.2010. В Челябинской области выявлено 296 фактов превышения предельных розничных цен на ...

24.03.2010 Индекс максимально возможного изменения тарифов на коммунальные услуги в Екатеринбурге установлен в размере 25%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2010. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области внесла изменения в ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (532)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18