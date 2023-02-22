РЭК Свердловской области обнаружила превышения предельных индексов оплаты за ЖКХ в некоторых муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области обнаружила признаки превышения предельных индексов оплаты за ЖКХ в некоторых муниципалитетах. Нарушения были обнаружены по итогам мониторинга начислений в феврале текущего года. Об этом сообщается в соответствующем документе, опубликованном на портале правовой информации.



«В целях проверки информация о предполагаемых случаях превышения предельных индексов направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль», — говорится в публикации.



По итогам проверки показателей за январь также обнаружились нарушения.



Уточним, что предельные индексы были установлены указом губернатора от 28 ноября 2022 года.