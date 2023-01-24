Годовая инфляция в Челябинской области в январе замедлилась на 0,3%

УрБК, Челябинск, 21.02.2023. Годовая инфляция в Челябинской области в январе 2023 года замедлилась до 10,07% после 10,37% в декабре 2022 года. Это ниже значения по стране в целом (11,77%), но больше показателя по Уральскому федеральному округу (9,65%).



Как сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в январе снизился до 9,88% после 10,01% в декабре 2022 года. Главной причиной этого стало увеличение предложения отдельных продуктов питания наряду со снижением давления на цены со стороны издержек производителей.



Что касается непродовольственных товаров, годовой темп прироста цен на них за месяц повысился на 0,25 п. п., до 7,99%, что в том числе связано с сокращением предложения отдельных видов этих товаров.



Годовой темп прироста цен в сегменте услуг в январе 2023 года снизился до 13,14% после 14,39% в декабре 2022 года.