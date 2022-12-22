В Екатеринбурге во время февральских и мартовских праздников автобусы будут ездить по расписанию воскресного дня

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. В Екатеринбурге движение автобусов в праздничные дни в феврале и марте будет осуществляться по расписанию воскресного дня, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».
«В дни праздников «День защитника отечества» и «Международный женский день» с 23 по 26 февраля и 8 марта выпуск автобусов на городские маршруты будет осуществляться по расписанию воскресного дня», — говорится в сообщении.
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