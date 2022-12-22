В Екатеринбурге во время февральских и мартовских праздников автобусы будут ездить по расписанию воскресного дня

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. В новогодние праздники произойдут изменения в графике работы автобусов в Екатеринбурге. ...

В новогодние праздники в Екатеринбурге изменится график работы автобусов на городских маршрутах

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. В Екатеринбурге на маршруты выйдет последняя партия новых автобусов марки «НЕФАЗ» Об ...

В Екатеринбурге на маршруты выйдет последняя партия новых автобусов

Екатеринбург обновит парк городских автобусов к летней Универсиаде-2023. Об этом сегодня рассказал журналистам глава ...

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. В Екатеринбурге из-за ремонта проезжей части на улице 8 Марта от дома № 104 до улицы ...

В День защитника Отечества и в Международный женский день клиенты компании «Мегафон-Урал» отправили более 20 млн. SMS-сообщений и 148 тысяч ММS-сообщений

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2009. Женщины получили в 2 раза больше поздравительных SMS-сообщений 8 марта, чем мужчины 23 ...