Официальный курс доллара США снизился на 71 коп., евро — на 47 коп.

УрБК, Москва, 21.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2023 года. Курс долл. США снизился на 71,56 коп., до 74,04 руб., евро — на 47,74 коп., до 79,13 руб.