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Вчера, 17:41

Финансирование проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации будет увеличено

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Финансирование проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации будет увеличено, а его реализация останется в приоритете. В 2023 году будет выделено 50 млн руб., в 2024 — 100 млн руб. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также он сообщил, что единый городской тариф на электричку составит 35 руб. за поездку. Власти намерены развивать интеграцию наземного метро с другими видами общественного транспорта, в том числе синхронизировать их расписание в местах пересадок.

«По графику идет разработка проекта планировки маршрута «Новокольцовский» наземного метро с охватом жилого сектора, Екатеринбург-ЭКСПО, кампуса УрФУ и крупных спортивных объектов, логистических центров вдоль Кольцовского тракта, аэропорта Кольцово», — отметил глава города.

Также в текущем году состоится модернизация остановочных пунктов «Синие Камни» и «ВИЗ».

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