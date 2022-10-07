УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Финансирование проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации будет увеличено, а его реализация останется в приоритете. В 2023 году будет выделено 50 млн руб., в 2024 — 100 млн руб. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Также он сообщил, что единый городской тариф на электричку составит 35 руб. за поездку. Власти намерены развивать интеграцию наземного метро с другими видами общественного транспорта, в том числе синхронизировать их расписание в местах пересадок.
«По графику идет разработка проекта планировки маршрута «Новокольцовский» наземного метро с охватом жилого сектора, Екатеринбург-ЭКСПО, кампуса УрФУ и крупных спортивных объектов, логистических центров вдоль Кольцовского тракта, аэропорта Кольцово», — отметил глава города.
Также в текущем году состоится модернизация остановочных пунктов «Синие Камни» и «ВИЗ».
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