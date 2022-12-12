В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД за выходные выявили 220 нарушений ПДД среди водителей такси

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции с 15 по 17 февраля провели профилактическое мероприятие «Такси». Во время рейда было зафиксировано 220 нарушений ПДД, сообщает отделение пропаганды ведомства.
Сотрудники службы проверили 635 транспортных средств, которые использовались в качестве такси. Кроме того, в ряде случаев автомобили водителей были частично неисправны. 72 таких автовладельца привлекли к административной ответственности. В 48 случаях обнаружено управление транспортом без документов. Также шесть водителей незаконно установили опознавательный фонарь или нанесли рисунок в виде «шашек», обозначающий такси.
Среди нарушителей — четыре иностранных гражданина, которых проверили на предмет законности пребывания на территории страны.
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