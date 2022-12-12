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ГИБДД Екатеринбурга проводит профилактический рейд по пресечению нарушений таксистами

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбурге с 15 по 17 февраля ГИБДД проведет профилактическое мероприятие «Такси». Оно направлено на пресечение нарушений ПДД и правил перевозки водителями такси, сообщает отделение пропаганды ведомства.

Также на городских стоянках и прилегающих территориях аэропорта, железнодорожных станций и вокзала, автостанций и автовокзалов будет проверяться техническое состояние автомобилей такси и наличие обязательных документов.

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