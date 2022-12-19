Свердловский комбинат хлебопродуктов выплатит более 280 тыс. рублей компенсации за сход снега на автомобиль жителя Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Екатеринбурге ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» выплатит более 280 тыс. руб. компенсации за сход снега на автомобиль Toyota Corolla местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В феврале 2022 года мужчина оставил свою машину напротив склада акционерного общества. Вернувшись, он увидел, что снег с крыши упал на автомобиль и помял его крышу и капот.



Екатеринбуржец подал иск в Октябрьский районный суд к предприятию. В частности, он потребовал возмещение материального ущерба за ремонт — 252 тыс. 900 руб., расходов на оплату услуг представителя — 20 тыс. руб., трат на услуги эксперта — 5 тыс. руб., а также госпошлины — 5 тыс. 779 руб. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.



Представители ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» подали апелляцию в Свердловский областной суд, так как считали, что ответственность за происшествие несет ООО ТД «Новая гидравлика». Этой компании комбинат сдал в аренду складское помещение, и арендатор обязан был осуществлять текущий ремонт и обеспечивать безопасную эксплуатацию здания. Также ответчик усматривал в действиях истца грубую неосторожность.



Суд первой инстанции заключил, что автомобиль был поврежден из-за ненадлежащего содержания кровли здания ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», где и находится арендованный склад. Наличия неосторожности со стороны истца, а также нарушений со стороны ООО ТД «Новая гидравлика» установлено не было.



Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда рассмотрела материалы дела и согласилась с данными выводами суда первой инстанции. Решение оставлено без изменений и вступило в законную силу.