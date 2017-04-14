Грузооборот через Кольцовскую таможню за 2022 год снизился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. По итогам 2022 года грузооборот через Кольцовскую таможню в среднем снизился на 25% по количеству грузов. По весу сокращение составило менее 20%. При этом со странами Таможенного союза грузооборот вырос на 30%. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге первый заместитель начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Михаил Сентяков.
В среднем через Кольцово перевозилось 200 т грузов в неделю. Пассажиропоток составил 890 тыс. человек.
Число нарушений, по итогам которых были возбуждены административные дела, выросло на 3%. Самые распространенные — недекларирование товаров, провоз запрещенных товаров и ввоз/вывоз наличных денег, превышающий норму. Уточним, что суммы более 10 тыс. долл. США наличными нужно декларировать.
Также за год было возбуждено семь уголовных дел: три — по контрабанде наличных денег, три — вооружения и военных товаров, одно — сильнодействующих веществ.
В I квартале 2017 года объем экспорта через Кольцовскую таможню составил 2,5 тыс. т общей стоимостью 10,5 млн долл. ...04.08.2016 Объем почтовых отправлений через Кольцовскую таможню за год вырос в 3,8 раза
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2016. За первое полугодие текущего года объем почтовых отправлений через Кольцовскую таможню ...24.10.2014 С начала 2014 года Кольцовской таможней перечислено в бюджет РФ более 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2014. Кольцовской таможней за 9 месяцев 2014 года перечислено в бюджет РФ 2 млрд 250 млн руб. ...23.01.2014 В 2013 году через кольцовскую таможню прошло 16,5 тыс. тонн грузов и 2,2 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2014. В 2013 году через таможню в екатеринбургском аэропорту Кольцово прошло порядка 16,5 ...25.01.2011 80% внешнеторгового оборота в регионе деятельности Уральского таможенного управления приходится на страны дальнего зарубежья
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2011. По данным таможенной статистики, в 2010 году в УрФО внешнеторговые операции ...