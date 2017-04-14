Грузооборот через Кольцовскую таможню за 2022 год снизился на 25%

По итогам 2022 года грузооборот через Кольцовскую таможню в среднем снизился на 25% по количеству грузов. По весу сокращение составило менее 20%. При этом со странами Таможенного союза грузооборот вырос на 30%. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге первый заместитель начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Михаил Сентяков.



В среднем через Кольцово перевозилось 200 т грузов в неделю. Пассажиропоток составил 890 тыс. человек.



Число нарушений, по итогам которых были возбуждены административные дела, выросло на 3%. Самые распространенные — недекларирование товаров, провоз запрещенных товаров и ввоз/вывоз наличных денег, превышающий норму. Уточним, что суммы более 10 тыс. долл. США наличными нужно декларировать.



Также за год было возбуждено семь уголовных дел: три — по контрабанде наличных денег, три — вооружения и военных товаров, одно — сильнодействующих веществ.