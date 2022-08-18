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В Челябинской области количество действующих автокредитов за четыре года выросло на 5,5%

УрБК, Челябинск, 14.02.2023. В Челябинской области количество действующих автокредитов с 2019 по 2022 год выросло на 5,5%. Так, в декабре 2019 года их число составляло 63,1 тыс. ед., в 2020 — 66,7 тыс. ед., 2021 — 71,7 тыс. ед., 2022 — 66,6 тыс. ед. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По числу действующих в декабре 2022 года автокредитов Южный Урал занял 7-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке в этом списке оказалась Москва (121,1 тыс. ед.), на второй — Московская область (105 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (98,4 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (91,9 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Башкортостан (85,6 тыс. ед.).

В целом по стране в декабре 2022 года число действующих автокредитов достигло 1,83 млн ед. За последние четыре года этот показатель вырос на 0,5%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, несмотря на пандемию коронавируса, дефицит новых автомобилей и внешнее санкционное давление, количество действующих автокредитов в портфелях банков находится на уровне конца 2019 года и даже немного выше. Он считает, что на ситуацию оказывают влияние госпрограммы льготного автокредитования, которые получили наибольшее распространение в регионах Дальнего Востока, Сибири и юга России.

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