Свердловская область направит на обслуживание и строительство дорог в 2023 году 27 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Свердловская область направит на дорожный фонд региона в 2023 году 27 млрд руб. Эти средства включают в себя все затраты на дороги: обслуживание, строительство, ремонты. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.



Также 12 млрд руб. из областного бюджета будет выделено муниципалитетам на помощь в дорожной деятельности. Из них 8,2 млрд руб. получит Екатеринбург в рамках подготовки к 300-летию города.



Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области уже выделено 8,4 млрд руб., из которых 3,6 млрд — федеральные средства. Это сопоставимо с показателем за весь 2022 год. В связи с этим В. Старков ожидает, что финансирование нацпроекта на Среднем Урале вырастет в дальнейшем.



«Я позволю себе сделать оптимистичный прогноз, что в 2023 году объем реализуемых мероприятий, в том числе количество отремонтированных километров, введенных в эксплуатацию дорог будет больше. Потому что мы уже сейчас на старте находимся в тех параметрах финансирования, которые у нас были за весь год», — прокомментировал министр.