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На Среднем Урале репчатый лук за месяц подорожал почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области репчатый лук в январе 2023 года подорожал на 38,24% по сравнению с декабрем 2022 года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Отметим, что ранее рост цен на лук в России объяснили морозами в Центральной Азии.

Помимо этого, заметно подорожали за месяц морковь (на 18,82%), капуста (на 13,59%) и картофель (на 4,52%).

В свою очередь, сильнее всего подешевели за указанный период гречневая крупа (на 6,48%), пшено (на 2,67%), а также байховый черный чай (на 1,9%).

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