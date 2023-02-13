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На Среднем Урале репчатый лук за месяц подорожал на 34%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в феврале выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Свердловскстат.

Среди продуктов питания сильнее всего за месяц подорожали репчатый лук (на 34,53%), картофель (на 15,4%), капуста (на 7,93%), морковь (на 7,37%), гречневая крупа (на 2,23%), а также байховый черный чай (на 1,3%).

В свою очередь, заметно подешевели за указанный период пшеничная мука (на 2,11%), охлажденные и мороженые куры (на 1,87%), а также шлифованный рис (на 1,44%).

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